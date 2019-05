Bernhard: Klimanotstand in Konstanz, Heidelberg und Karlsruhe? Völliger Unsinn!

Der Sprecher der AfD-Landesgruppe im Bundestag, Marc Bernhard, Mitglied im Umweltausschuss, hat die Forderung der GRÜNEN, LINKEN und SPD, für die Stadt Karlsruhe den Klimanotstand auszurufen, als völlig unsinnig bezeichnet und fragt: Welche Klimanotlage? Diese unsinnige, ideologische Scheindebatte lenkt von den wirklich wichtigen Themen dieses Landes und der Stadt Karlsruhe ab. Wir fordern als einzige Partei eine ideologiefreie und vernunftbasierte Umwelt- und Verkehrspolitik“

„Als Stadtrat in Karlsruhe liegt mir diese Stadt sehr am Herzen. Leider habe ich den Eindruck, dass mittlerweile bei vielen politischen Forderungen der gesunde Menschenverstand völlig ausgeschaltet wird. Klimanotstand ist Panikmache. Sollen jetzt Notstandsgesetze erlassen werden? Müssen wir mit der Beschlagnahmung von Autos und der Verhaftung derer Besitzer rechnen? Hoffentlich nicht! Es gibt wichtigere Themenbereiche, die diskutiert werden müssen, wie: Schaffung von mehr bezahlbarem Wohnraum, Verstärkung der Polizeipräsenz zur Verbesserung der Sicherheit in der Stadt, eine am Bürgerwohl orientierte Verkehrspolitik, flexiblere Betreuungszeiten in den Kindergärten, etc.“

„Stattdessen fordern die Greta-Jünger den Gemeinderat auf, zukünftige Beschlüsse nur bei Gewährleistung von Klimaneutralität zu fassen. Das Rheinhafen-Dampfkraftwerk (RDK) soll abgeschaltet und eine Abkehr von fossiler Energieversorgung beschleunigt werden. Erklärtes Ziel: Karlsruhe soll bis 2030 klimaneutral sein. Wohin soll diese Hysterie führen?“

„Als einzig echte Opposition setzen wir uns dafür ein, dass die Zukunft unserer Kinder nicht verbaut wird. Denn als Folgen der ,Energiewende‘ erwarten uns neben der geplanten CO2-Steuer drohende Blackouts und die Abwanderung der deutschen Industrie.“

Quelle: AfD Deutschland