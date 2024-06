Holm: Die Abriss-Ampel ruiniert Deutschland

Laut dem aktuellem IMD-Standort-Ranking rutscht Deutschland im internationalen Vergleich immer weiter ab. Hierzu teilt der wirtschaftspolitische Sprecher der AfD-Fraktion im Deutschen Bundestag, Leif-Erik Holm, mit: „Der Standort Deutschland schmiert immer weiter ab. Zu hohe Steuern und Abgaben, zu hohe Produktionskosten, zu hohe Energiepreise und zu hohe Bürokratiebelastungen: Wir sind immer weniger wettbewerbsfähig."

Holm weiter: "In manchen Bereichen wie der Digitalisierung bewegen wir uns auf dem Niveau von Venezuela, ansonsten sind wir bestenfalls noch unteres Mittelmaß. Das ist ein Armutszeugnis. Kein Wunder, dass die wirtschaftliche Stimmung im Keller ist.

Die größte Belastung für unsere Wirtschaft aber ist ganz klar die Abstiegs-Ampel. Sie ruiniert Deutschland. Eine Besserung ist mit Scholz, Habeck und Co nicht mehr in Sicht. Das Zeugnis, das ihr die befragten Manager ausstellen, ist zurecht verheerend. Die grüne Transformationspolitik schrumpft den einstigen Wirtschaftsriesen Deutschland zum Gartenzwerg. Höchste Zeit für einen Trainerwechsel. Wenn wir nicht weiter ans Tabellenende abrutschen wollen, braucht es jetzt eine wirtschaftspolitische Wende um 180 Grad. Das heißt aus Sicht der AfD-Fraktion: Steuern und Abgaben runter, Energiepreise spürbar senken und Bürokratiewust abbauen. Und wir müssen unsere Infrastruktur wieder auf Vordermann bringen und in Digitalisierung, Bildung und Forschung investieren. So machen wir Deutschland wieder fit.“

Quelle: AfD Deutschland