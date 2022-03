Lambsdorff: Sondervermögen für Bundeswehr verlangt auch FDP etwas ab

Der FDP-Außenexperte Alexander Graf Lambsdorff geht davon aus, dass das Sondervermögen für die Bundeswehr in Höhe von 100 Milliarden Euro von der Ampel-Koalition beschlossen wird. Die Entscheidung des Bundeskanzlers verlange "allen drei Koalitionspartnern etwas ab".

"Unter finanzpolitischen Gesichtspunkten ist sie ja auch für die FDP fordernd, aber in einer solchen Lage muss sich die gesamte deutsche Politik bewegen", sagte er der "Neuen Osnabrücker Zeitung" (NOZ). Auch die Union habe Unterstützung signalisiert. "Ich gehe deswegen davon aus, dass das Sondervermögen von 100 Milliarden Euro beschlossen wird", so Lambsdorff in der NOZ.

Quelle: Neue Osnabrücker Zeitung (ots)