Brinkhaus für zusätzliche Innovationsoffensive neben Klimapaket

Der Vorsitzende der Unionsfraktion im Bundestag, Ralph Brinkhaus (CDU), spricht sich neben den geplanten Ausgaben für das Klimapaket für eine zusätzliche Innovationsoffensive aus. "Wenn wir zu Recht sagen, dass Technologie und Innovation der Schlüssel auch in der Klimapolitik sind, dann reicht das Klimapaket allein nicht", sagte Brinkhaus dem "Spiegel" in seiner aktuellen Ausgabe.

Dann brauche man "noch ein ziemlich großes Technik- und Innovationspaket daneben", so der CDU-Politiker weiter. Darüber müsse man "als Nächstes reden". Das Geld wäre aus Sicht des Unionsfraktionschefs gut eingesetzt. "Wenn wir jetzt sagen, wir konzentrieren Ressourcen für Technologie und Innovation in diesem Bereich, dann nutzt das nicht nur dem Klima", sagte Brinkhaus dem "Spiegel". Man entwickele "auch ein Geschäftsmodell für unsere Wirtschaft", so der CDU-Politiker weiter.

Quelle: dts Nachrichtenagentur