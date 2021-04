Dr. Martin Vincentz: Hätte man auf AfD-Position gehört, hätte man Menschenleben schützen können

Wie aussagekräftig ist die Corona-Inzidenz? Sagt der Wert ohne Vergleichsgröße überhaupt etwas aus? Warum dürfen Schulen erst unter einer 165er-Inzidenz öffnen und woher kommt dieser neue Wert, ist das Zufall? Wir klären diese Fragen eines 15-jährigen Hörers unseres Podcasts mit dem Mediziner und Landtagsabgeordneten der AfD in NRW, Dr. Martin Vincentz.

Pure Ironie? In Brandenburg soll der Corona-Untersuchungsausschuss klären, welche Fehler die Landesregierung unter SPD-Ministerpräsident Woidke gemacht hat. Der Ausschussvorsitzende kommt auch von der SPD und schont seine Regierung nach Kräften. Die AfD will aufklären und die Bürger bestens informieren. Wie das doch noch gelingen könnte, fragen wir den AfD-Obmann im Ausschuss, den Landtagsabgeordneten Lars Hünich.

Gendergaga überall – in den Medien, an den Unis und – ginge es nach Linksgrün – auch in den Köpfen. Der Bundestagsabgeordnete Marc Jongen erklärt, was Deutschland droht, sollte das Wahlprogramm der Grünen tatsächlich umgesetzt werden und ein Hörer empfiehlt den Grünen, doch erstmal zur Schule zu gehen, bevor sie alles noch schlechter machen als Merkel.

Und: Wie Rot-Rot-Grün in Berlin unser Steuergeld verschwendet. Mit der Finanzexpertin der AfD-Fraktion im Berliner Abgeordnetenhaus, Kristin Brinker, reden wir über die Mission: Steuergeldverschwendung aufdecken, damit allen Bürgern mehr zum Leben bleibt.

Außerdem: Ihr liebstes AfD-Wahlplakat riesengroß in Ihrer Straße. 10-Tage-Plakat gibt’s ab etwas über 100 Euro. Wie unser Spendenshop funktioniert und wie sie mit der Spendenquittung die Hälfte vom Finanzamt wiederbekommen, diese Woche in 7 Tage Deutschland, dem AfD-Wochenendpodcast aus Berlin.







Quelle: AfD Deutschland