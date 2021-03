Ralf Schumacher (WIR2020): "Ich habe sehr oft Gänsehautmomente erlebt"

Der WIR2020 Kandidat Ralf Schumacher im Wahlkreis Neckar-Odenwald, erreichte mit 3,7% das beste Ergebnis für WiR2020 bei der Landtagswahl in Baden-Württemberg. Olga Haas sprach mit ihm über die Wahl, seinen Erfolg und seine Erlebnisse.

Haas: Lieber Ralf, wie hast du so ein herausragendes Ergebnis erreicht?

Ralf Schumacher: Unser Wahlergebnis haben sehr viele leidenschaftliche Unterstützer positiv beeinflusst. Jeder hat seine individuellen Talente eingesetzt und somit das große Ganze zum Erfolg gebracht. Gepaart mit stetiger, offener und ehrlicher Kommunikation, ist hier eine Dynamik entstanden, die mir sehr oft Gänsehautmomente beschert haben. Generell wurden alle Aktivitäten zusammen besprochen, abgestimmt und durchgeführt. Schlussendlich waren alle im Team Multiplikatoren unserer Ziele und Werte. Das authentische, überparteiliche WiR-Gefühl hat im Neckar-Odenwald Einzug gehalten.

Haas: Wie groß war Dein Team, wie aktiv waren die Mitglieder in deinem Kreis, wie stark war deren Unterstützung?

Ralf Schumacher: Bei der Aufstellungsversammlung waren wir gerade mal 11 Mitglieder. Wir kannten uns alle nicht, was das Ganze sehr spannend machte. Dem ersten Treffen folgten Mitglieder- und Unterstützerversammlungen. Wir diskutierten Presseberichte und erläuterten unsere Standpunkte und das Parteiprogramm. Sich daran anschließende offene Diskussionsrunden stießen auf enorme Resonanz.

In Eigenregie ging es zügig an die Gestaltung der ersten Flyer. Die erste Auflage mit 15.000 Stück wurde bereits im Januar verteilt, die zweite Auflage mit 60.000 St. ging an jeden Haushalt. Mittlerweile war unser Flyerteam auf ca. 50 Personen angewachsen, die alle leidenschaftlich und zusammen mit den Freiheitsboten bis in jeden Winkel des Odenwaldes liefen und die Flyer verteilten und dabei viele wertvolle Gespräche führten.

1.400 Wahlplakate sorgten dafür, dass wir auch von den Altparteien ernst genommen wurden. Social-Media wie Facebook, Instagram und Twitter haben sich in Zeiten der Kontaktbeschränkungen als sehr wichtig erwiesen. Presseartikel in den Tageszeitungen, sowie ganzseitige Werbung in Werbezeitschriften waren auf die aktuelle politische Situation abgestimmt und haben ca. 10 Tage vor der Wahl für die nötige Aufmerksamkeit gesorgt.

Haas: Wie fühlst du dich nach der Wahl? Bist du mit dem Ergebnis zufrieden?

Ralf Schumacher: Ehrlich gesagt wäre es mir lieber, wenn unser Ergebnis im Neckar-Odenwald-Kreis das untere Ende der Wahlergebnisse markierte und alle anderen Kandidaten mit Ihren Ergebnissen vor unserem lägen. Denn dann hätten WiR den Einzug in den Landtag geschafft und wären mit unserer Stimme vertreten.

Ich bekam im Vorfeld so viele positive Rückmeldungen auf unsere Aktivitäten, dass WiR tatsächlich auf das Erreichen der 5% gehofft haben. Dennoch können wir alle zufrieden sein und uns jetzt auf die Bundestagswahl konzentrieren. Jetzt sind wir schon deutlich versierter und wissen wo und wie anzupacken ist!

Haas: Was treibt dich an? Was motiviert dich weiterhin?

Ralf Schumacher: Ob über Facebook, WhatsApp, oder im persönlichen Gespräch: Zu 99% erhielt ich ein überwältigendes, positives Feedback und Zuspruch, in dieser politischen Lage das Richtige zu tun.

Auch jetzt, nach der Wahl, melden sich Menschen, die sich bei uns politisch engagieren möchten. Mein herausragendes Team und die durchweg positive Resonanz in den letzten Monaten motivieren uns in unserer authentischen Art weiterhin am Ball zu bleiben. Wir sind bereit für das nächste Ziel!

Haas: Was war Deine berührendste Erfahrung im Wahlkampf?

Ralf Schumacher: Der berührendste Moment: Jeden Samstag auf unseren Veranstaltungen zu erkennen, dass Wir das Richtige tun. Fremde Menschen kamen – und gingen als hochmotivierte Unterstützer und Freunde. Zu erleben, wie diese zunehmende Dynamik wie ein Zauber auf uns alle eingewirkte, war mehr als sensationell und hat oft für Gänsehautmomente gesorgt. Dieses WiR-Gefühl hat uns einfach alle gepackt!

Quelle: WIR2020