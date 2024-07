Linke kritisiert Bundeswehr für Rekrutierung von 77 minderjährigen Sachsen-Anhaltern

Unter den im vergangenen Jahr von der Bundeswehr rekrutierten Minderjährigen sind auch 77 Sachsen-Anhalter. Das berichtet die in Halle erscheinende Mitteldeutsche Zeitung (Freitagausgabe) unter Berufung auf die ihr vorliegende Antwort der Bundesregierung auf eine Anfrage der Linken-Gruppe im Bundestag.

Die Zahl der in Sachsen-Anhalt angeworbenen minderjährigen Rekruten ist damit auf dem höchsten Stand seit fünf Jahren. Noch 2021 waren es lediglich 27 Personen unter 18 Jahren. Monika Hohmann, Vizevorsitzende der Linksfraktion im Landtag von Sachsen-Anhalt, sprach von einer falschen Entwicklung. "Die Anwerbung von Minderjährigen muss sofort gestoppt werden, es darf keine Ausbildung von Jugendlichen an der Waffe zugelassen werden", sagte sie der MZ. Zugleich forderte sie, Besuche von Jugendoffizieren in Schulen zu untersagen.

