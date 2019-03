"Haus & Grund" befürchtet Verzehnfachung der Grundsteuerlast

Wenige Tage vor der möglicherweise entscheidenden Sitzung zur Grundsteuerreform zwischen Bundesfinanzminister Olaf Scholz (SPD) und seinen Länderkollegen warnt der Eigentümerverband "Haus & Grund" vor drastischen Mehrbelastungen durch die geplante Reform.

Dem Nachrichtenmagazin Focus sagte Verbandspräsident Kai Warnecke, gerade in Ballungszentren könnte sich die Grundsteuer für viele Immobilienbesitzer und Mieter verdoppeln oder verdreifachen.



"Denkbar ist, dass sich die Steuerlast in Extremfällen sogar verzehnfacht", sagte Warnecke dem Focus. Er schlug statt des Scholz-Modells ein Flächenmodell für die Grundsteuer vor, in dem nicht der Wert, sondern die Größe der Immobilie entscheidend ist. Das von der SPD geforderte Umlageverbot der Grundsteuer auf die Mieter wies Warnecke als "verfassungsrechtlichen Irrläufer" zurück. "Die Steuer muss da bezahlt werden, wo Menschen die Leistungen einer Kommune in Anspruch nehmen. Und das geht eben nur dort, wo man auch wohnt", sagte der Verbandschef dem Focus.

Quelle: dts Nachrichtenagentur