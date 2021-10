AfD Bundestagsreden (11.10): Christina Baum: Ich habe die DDR als Gefängnis empfunden

Die Diplom-Stomatologin Dr. Christina Baum ist AfD-Listenkandidatin zur Bundestagswahl in Baden-Württemberg. „Es gibt kein schöneres Land als Deutschland!“, sagt Baum, die nach ihrem Ausreiseantrag aus der DDR ins Visier der Stasi geriet. Doch inzwischen entwickeln sich manche Dinge in der Bundesrepublik in Richtung DDR, warnt Baum im Interview mit „AfD TV“.

Der Jurist und Kommunikationsberater Jürgen Braun ist Parlamentarischer Geschäftsführer der AfD-Bundestagsfraktion. Braun ist Mitglied des Deutschen Journalisten-Verbandes, doch im Interview mit „AfD TV“ äußert er scharfe Kritik an der zunehmenden Ideologisierung des Journalismus. Zur Bundestagswahl 2021 tritt Braun erneut an, um am katastrophalen Zustand unseres Landes etwas zu ändern. Sehen Sie hier das Video: Quelle: AfD Deutschland