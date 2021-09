Stamp zu Anschlagsplänen: Mit Härte und Konsequenz gegen Terrorismus

NRW-Integrationsminister Joachim Stamp (FDP) hat nach Bekanntwerden der mutmaßlichen Pläne für einen Anschlag auf die Synagoge in Hagen "Härte und Konsequenz" im Kampf gegen Terrorismus gefordert. "Freiheit und Demokratie haben erst gewonnen, wenn jeder und jede angstfrei in unserem Land leben kann", sagte der stellvertretende Ministerpräsident dem "Kölner Stadt-Anzeiger".

Seine Solidarität gelte allen Jüdinnen und Juden. "Wir sind dankbar, dass wir nach dem Menschheitsverbrechen des Holocaust wieder vitale jüdische Gemeinden in Deutschland und in Nordrhein-Westfalen haben. Sie haben ihren festen Platz in unserem Land. Daher muss der Schutz jüdischer Einrichtungen einen ganz besonderen Stellenwert haben."



Quelle: Kölner Stadt-Anzeiger (ots)