AfD-Mann Otten soll als Bundestagsvizepräsident kandidieren

Die AfD-Fraktion will den Abgeordneten Gerold Otten als Bewerber um das Amt eines Bundestags-Vizepräsidenten ins Rennen schicken. "Die Interessenten haben sich untereinander verständigt und auf Gerold Otten geeinigt", sagte der stellvertretende AfD-Fraktionsvorsitzende Stefan Keuter dem "Tagesspiegel".

Für das Amt des Bundestags-Vizepräsidenten standen bislang fünf AfD-Abgeordnete auf der fraktionsinternen Bewerberliste: Malte Kaufmann, Michael Kaufmann, Jochen Haug, Gerold Otten und Karsten Hilse. Der Vorschlag für Otten sei von den fünf Männern an den Fraktionsvorstand übermittelt worden, erklärte Keuter: "Der Vorstand wird diesen Vorschlag an die Versammlung weiterleiten", kündigte er mit Blick auf die AfD-Fraktionssitzung am Montagabend um 18 Uhr an.

Keuter sagte, er gehe davon aus, dass Otten von der Fraktion gewählt werde. Gerold Otten, der seit 2017 im Bundestag sitzt, sei ein "lang gedienter, guter Militär", erklärte Keuter, mit dem er selbst in der Vergangenheit "eine gute Zusammenarbeit" gepflegt habe.

Quelle: dts Nachrichtenagentur