Nächtlicher Anschlag auf AfD-Abgeordnetenbüro in Wolfen

Der Abgeordnete der AfD-Fraktion im Landtag Sachsen-Anhalt, Daniel Roi, musste am 29. April im Plenarsaal in Magdeburg seinen Redebeitrag zum Tagesordnungspunkt 14 dem Parteifreund Hannes Loth überlassen. Grund dafür war ein erneuter nächtlicher Angriff auf sein Wahlkreisbüro in Wolfen. Als der metallene Rollladen vor dem großen Fenster wie jeden Morgen hinauffuhr, wurde der Blick auf ein Zerstörungswerk frei.

Unbekannte hatten in der Nacht vom Donnerstag auf den Freitag die schützende Jalousie mit einem schweren Gegenstand derart bearbeitet, dass die dahinterliegende Glasscheibe vollständig zu Bruch ging. Der Sachschaden beträgt mehrere tausend Euro. Daniel Roi erklärt dazu: „Die Polizei geht von einem politisch motivierten Angriff aus. Zu bedenken ist, dass die Brutalität, mit der hier vorgegangen wurde, sich eigentlich gegen Menschen und deren politischen Standpunkt richtet. Mit den Mitteln der Einschüchterung und Brandmarkung wird die Willensbekundung des Wählers, in dessen Auftrag wir unser Mandat ausüben, missachtet. Da dergleichen immer wieder und gezielt gegen die AfD vorkommt, erwarte ich vom Ministerpräsidenten eine längst überfällige Stellungnahme und von der Innenministerin vor allem entsprechende Maßnahmen, wodurch uns die unbehelligte Ausübung unseres Mandats gewährleistet wird. Als Sofortmaßnahme habe ich eine Belohnung von 500 Euro für Hinweise, die zur Ergreifung der Täter führen, ausgesetzt. Ich bitte mögliche Zeugen sich bei mir oder direkt bei der Polizei zu melden."