Berlin: Über 500.000 Straftaten jedes Jahr

Polizei und SPD-Innensenator mussten gestern eingestehen: Der Kampf gegen die Kriminalität zeigt in Berlin kaum Erfolg. Die Fallzahlen steigen in vielen Bereichen. Über eine halbe Million Straftaten in nur einem Jahr – knapp 1400 jeden Tag – gemessen werden allerdings nur die angezeigten Verbrechen.

Die Dunkelziffer dürfte um ein Vielfaches höher liegen. Ob Fahrraddiebstahl, Internetbetrug oder Körperverletzung – da die Erfahrung lehrt, dass eine überlastete Polizei oft keinen Täter fasst oder eine überlastete Justiz festgenommene Täter schnell wieder laufen lässt, werden unzählige Verbrechen gar nicht zur Anzeige gebracht. Extremen Zuwachs verzeichnet die Statistik bei Verbrechen, die im Netz begangen werden. Hier muss ein Zuwachs von fast 27 % verzeichnet werden. Dabei sticht besonders die Kinderpornografie hervor. Hier wurden im vergangenen Jahr knapp 600 Fälle verfolgt. Bei sog. Taten gegen die sexuelle Selbstbestimmung gab es insgesamt einen Anstieg um 15 %. Morddelikte stiegen um 12 %. Im Gegensatz zum rot-rot-grünen Senat sind wir der Meinung, dass man eine solch explodierende Kriminalität nicht einfach schulterzuckend hinnehmen kann. Mit der AfD hätten wir eine ausreichende Zahl von Polizisten, die gut ausgerüstet und motiviert daran gingen, die Kriminalität in Berlin und in ganz Deutschland nicht einfach zu verwalten, sondern zu bekämpfen. Wir stehen auf der Seite der Polizei, das zeigt auch die große Zahl von Beamten, die als Mitglieder unsere Arbeit für Deutschland unterstützen. Das können auch Sie: Kriminalstatistik – mehr Zahlen in der Berliner Morgenpost Quelle: AfD Deutschland