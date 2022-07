AfD: Da ist was faul im Staate, besonders in der linksgelben Bundesregierung…

…wenn schon wieder ein Unternehmen, das kurz vor der Pleite steht, mit viel Steuergeld vermeintlich „gerettet“ wird. Diesmal 12 Milliarden Euro und eine 30-prozentige Staatsbeteiligung für Uniper. Der Gas-Großhändler gerät ins Wanken. Börsenexperten raten „Finger weg“. Doch Olaf Scholz verkündet trotzdem den Einstieg. Sollte Uniper in den Bankrott gehen dürfen?

Sollte Linksgelb mit unseren Steuermilliarden vernünftigeres tun? Dazu Fragen an den AfD-Finanzexperten Kay Gottschalk. (Ab Minute 07:29)

…wenn die Altparteien im Brandenburger Landtag den Corona-Untersuchungsausschuss beenden wollen, bevor so wichtige Zeugen wie Merkel oder Spahn angehört werden konnten. Doch die Pläne von SPD, Linken, Grünen und CDU scheitern: Das Landesverfassungsgericht entscheidet: Es wird weiter aufgeklärt! Im U-Ausschuss werden noch lange nicht die Aktendeckel zugeklappt. Was dieser wichtige Erfolg vor Gericht bedeutet, fragen wir den Obmann der AfD im Corona-Untersuchungsausschuss, den Abgeordneten Lars Hünich. (Ab Minute 23:02)

…wenn Linksgelb mit aktionistischen Schnellschüssen eine vermeintliche soziale Gerechtigkeit vorgaukelt, in Wirklichkeit aber das Arbeiten immer unattraktiver macht und gleichzeitig den Arbeitslosen in keiner Weise hilft. Nun soll aus Hartz 4 das „Bürgergeld“ werden, doch das bedeutet im Kern auch: Niemand muss mehr arbeiten, Sanktionen gibt es keine und alles wird übernommen: Miete, Nebenkosten, Heizung und vieles mehr. Was die AfD tun will, damit Deutschland mit durchdachteren Maßnahmen wieder sozialer wird und sich Arbeit wieder lohnt, sagt heute im Podcast der sozialpolitische Sprecher der AfD-Bundestagsfraktion, René Springer. (Ab Minute 30:24)

Außerdem: Kommt der nächste Oberbürgermeister der brandenburgischen Stadt Cottbus von der AfD? Lars Schieske, Familienvater, Landtagsabgeordneter und Feuerwehrmann, will es wissen und tritt an. Die Chancen stehen gut in der Lausitzstadt. Gewählt wird im September und Sie lernen Lars Schieske heute bei uns kennen. (Ab Minute 03:35)

Quelle: AfD Deutschland