Dr. Rainer Balzer MdL: wirklichkeitsferne Bildungspolitik verursacht Lehrermangel

Der stellv. bildungspolitische AfD-Fraktionssprecher Hans-Peter Hörner MdL hat den Professorinnen Cress und „Dieser Beruf, den ich übrigens sehr gerne ausgeübt habe, ist heute so unattraktiv wie nie zuvor“. Das sagte der bildungspolitischer AfD-Fraktionssprecher Dr. Rainer Balzer MdL heute in der Plenardebatte zur Lehrerversorgung.

„Abgesehen von den Sonderschulen kann sich der Versorgungsgrad der Schulen laut der Antwort auf den SPD-Antrag eigentlich sehen lassen. Und dennoch erreichen uns jedes Jahr dieselben Hiobsbotschaften, nämlich die, dass Lehrkräfte fehlen. Und warum? Durch Ihre wirklichkeitsferne Bildungspolitik. Denn Ihr Ziele – zurück an die Spitze, mehr Bildungsgerechtigkeit – wollen Sie erreichen mit der Zerschlagung des dreigliedrigen Schulsystems, der Fokussierung auf Kompetenzen statt Wissen und der Vermüllung des Schulsystems mit bürokratischen Tätigkeiten. Das bleibt selbstverständlich nicht ohne Folgen.“

Wir haben im Vergleich von vor ca. zehn Jahren sogar 8770 Lehrkräfte mehr, weiß Balzer. „Ein Grund ist die Teilzeit – Baden-Württemberg liegt hinter Hamburg und Bremen mit 49,4 % auf Platz drei in Deutschland. Ein weiterer ist die Zunahme der Vorruheständler. Und ein dritter: Krankheit. Die Zahl der Schulleitungen, die laut Forsa eine Zunahme langfristiger Ausfälle von Lehrkräften aufgrund physischer oder psychischer Erkrankungen melden, hat sich seit 2019 verdoppelt! Wenn die aufgezählten Probleme nicht an der Wurzel gepackt werden, dann wird selbst eine Lehrkräfteversorgung von 110 Prozent der erforderlichen Vollzeitäquivalente keine Abhilfe schaffen. Denken Sie an Goethes Spruch: Wer das erste Knopfloch verfehlt, kommt mit dem Zuknöpfen nicht zu Rande.“

Quelle: AfD BW