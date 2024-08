Höcke (AfD): Terror beim "Festival der Vielfalt"

Gestern abend wurden auf einem Stadtfest mindestens drei Menschen getötet. Mehrere sind schwer verletzt. Die Polizei hat Großalarm ausgelöst und bewertet die Tat als Terroranschlag. Das Fest zum 650jährigen Bestehen der Stadt wurde als »Festival der Vielfalt« begangen. Dies berichtet Björn Höcke (AfD) in seiner Pressemitteilung.

Weiter heißt es darin: "Rückblickend erweist sich das Motto als besonders zynisch: Der Täter, der wahllos auf Menschen eingestochen hat, wird laut Zeugenaussagen als arabisch aussehend beschrieben. Messermänner mögen offenkundig keine Vielfalt.

Wir trauern um die Toten von Solingen. Doch das allein reicht nicht mehr. Gemeinsam werden wir dafür sorgen, daß es in unserem Land nicht mehr so oft einen Grund gibt, Opfer von schweren Gewalttaten betrauern zu müssen. Das »multikulturelle Experiment« , das man den Deutschen zwangsverordnet hat, muß abgebrochen werden. Jetzt! Am 1.9. in Sachsen und Thüringen AfD wählen!"

Quelle: Björn Höcke