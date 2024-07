Trunkenheitsfahrt mit E-Scooter: Voigt springt Redmann bei

Der wegen einer Trunkenheitsfahrt mit einem E-Scooter in die Kritik geratene Brandenburger CDU-Spitzenkandidat für die Landtagswahl, Jan Redmann, erhält Rückendeckung vom Thüringer CDU-Chef Mario Voigt. Voigt sagte der "Rheinischen Post" (Freitagsausgabe): "Fehler sind menschlich - entscheidend ist, wie man damit umgeht. Hier hat Jan Redmann Größe gezeigt."

Redmann war in der vergangenen Woche betrunken auf einem E-Scooter von der Polizei erwischt worden. Inzwischen soll die Polizei allerdings der Behauptung Redmanns widersprochen haben, er sei bei einer "Routinekontrolle" angehalten worden. Vielmehr soll er aufgrund seiner Fahrweise gestoppt worden sein. Voigt ergänzte, dass Redmann die Sache selbst öffentlich gemacht habe, "finde ich gut und richtig".



Sowohl in Brandenburg als auch in Thüringen wird im September ein neuer Landtag gewählt. Redmann und Voigt befinden sich im Wahlkampf und wollen Ministerpräsident werden.

Quelle: dts Nachrichtenagentur