Dr. Rainer Balzer: „Ausbau von Ganztagsschulen in BW sorgt für Uneinigkeit“

Der bildungspolitische AfD-Fraktionssprecher Dr. Rainer Balzer MdL hat die Ablehnung der Ganztagsschule durch die AfD-Fraktion bekräftigt: „Der Finanzierungsstreit zeigt, dass die Kiwi-Koalition Probleme lösen will, die wir ohne sie gar nicht hätten."

Balzer weiter: "Selbst der VBE hatte bereits 2022 die Hintanstellung der Ganztagsschule gefordert, der Gemeindetag will sie gar abschaffen, mindestens aber verschieben.

Rechne ich noch die anderen an der Realität vorbeibeschlossenen ideologische Großprojekte wie Bildungspläne, Genderismus und Inklusion hinzu und addiere auch noch den Lehrermangel und die Absenkung der Bildungsstandards mit der Entwertung des Abiturs an der Spitze, wird täglich klarer, dass unsere Bildungspolitik mit voller Absicht an die Wand gefahren wird. Nicht umsonst hält mehr als die Hälfte der Deutschen unser Bildungssystem inzwischen für schlecht. Der Stuttgarter Geldstreit ist ein Indiz dafür. Anderswo brauchen wir das Geld nötiger!“

Quelle: AfD BW