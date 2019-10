Emnid: AfD gleichauf mit SPD

Drei Wochen vor der Landtagswahl in Thüringen verliert die SPD an Zustimmung. Im sogenannten Sonntagstrend, den das Meinungsforschungsinstitut Emnid wöchentlich für die "Bild am Sonntag" erhebt, verlieren die Sozialdemokraten einen Prozentpunkt und kommen nur noch auf 15 Prozent. Die SPD liegt damit gleichauf mit der AfD, die wie in der Vorwoche 15 Prozent erhält.

Die FDP dagegen gewinnt einen Prozentpunkt hinzu und landet nun bei 8 Prozent. Keine Veränderungen gibt es bei der Union, die weiterhin auf 27 Prozent der Stimmen kommt. Unverändert ist auch das Ergebnis der Grünen, die bei 21 Prozent verharren. Auch die Linke erhält dasselbe Ergebnis wie in der Vorwoche und kommt wieder auf 8 Prozent. Keine Bewegung gibt es auch bei den sonstigen Parteien, die weiterhin bei 6 Prozent liegen.

Befragt wurden insgesamt 1.449 Menschen im Zeitraum vom 26. September bis 1. Oktober 2019. Frage: "Welche Partei würden Sie wählen, wenn am nächsten Sonntag Bundestagswahlen wären?" Quelle: dts Nachrichtenagentur

