Berlins Regierender Bürgermeister lobt Kühnert

Berlins Regierender Bürgermeister Michael Müller (SPD) hat Juso-Chef Kevin Kühnert für die angestoßene Sozialismus-Debatte gelobt. Man müsse tatsächlich "zur Kenntnis nehmen, dass viele über diese Themen grundsätzlich reden wollen und nach neuen Antworten suchen", sagte Müller der "Bild".

Viele Menschen seien der Meinung, dass etwas "aus den Fugen geraten" sei, "was wir jahrzehntelang als soziale Marktwirtschaft kannten", so Müller weiter. Man müsse Kühnerts Thesen nicht teilen, doch sei der demokratische Sozialismus tatsächlich "Teil der SPD-Vision", so der Bürgermeister.

Quelle: dts Nachrichtenagentur