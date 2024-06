AfD bärenstark bei der Europawahl: Danke an unsere Wähler!

Die Ergebnisse des Wahlsonntags sind ein Hammer für unsere AfD: Zweistärkste Kraft bei der Europawahl, stärkste Kraft im Osten. Und auch bei den Jungwählern (16-24 Jahre) liegen wir mit einem Stimmanteil von 16 Prozent als zweitstärkste Kraft nur noch ganz knapp hinter der CDU. Auch bei den Kommunalwahlen in mehreren Bundesländern können wir uns über massive Zugewinne freuen. Mit bundesweit rund 16 % Stimmanteil werden wir eine deutlich vergrößerte Fraktion ins EU-Parlament entsenden können. Dies berichtet die AfD in ihrer Pressemitteilung.

Weiter heißt es darin: "In den ostdeutschen Bundesländern einschließlich Berlin ist die AfD mit großem Abstand stärkste Kraft: 27,1 Prozent. Weit abgeschlagen folgt die CDU erst mit 20,7 Prozent. In sämtlichen neuen Bundesländern sind wir auf Platz 1: In Brandenburg mit 27,5 %, in Sachsen mit 31,8 %, in Sachsen-Anhalt mit 30,5 %, in Thüringen mit 30,7 %, in Mecklenburg-Vorpommern mit 28,3 %.

Wir bedanken uns auf diesem Wege herzlich bei all unseren Wählern, Wahlkämpfern und Unterstützern! Trotz aller Kampagnen zeigt sich: Die Menschen drängen auf politische Veränderungen. Die starken Ergebnisse bedeuten für uns auch kräftigen Rückenwind für die bevorstehenden Landtagswahlen. Dort wollen wir dreimal stärkste Kraft werden – und zwar mit möglichst großem Abstand. Packen wir’s an!"

Quelle: AfD Deutschland