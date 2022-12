Umweltschädlich: Corona-Masken- und Testzwang sofort beenden

Zu den Auswirkungen des Masken- und Testzwangs auf die Umwelt teilt der AfD-Bundestagsabgeordnete Thomas Ehrhorn, Mitglied des Ausschusses für Umwelt und Reaktorschutz, mit: „Es ist ein Irrsinn, dass nahezu zeitgleich mit dem EU-Verbot von Plastiktüten, -strohhalmen und –wattestäbchen in gigantischem Ausmaß Plastikkits für Coronatests zur Anwendung gekommen sind."

Ehrhorn weiter: "Allein in Deutschland wird es sich um viele Hundertmillionen, wenn nicht gar Milliarden, verbrauchter Plastiktestkits handeln. Mittlerweile dürfte sich auch herumgesprochen haben, dass diese Tests lediglich eine Scheinsicherheit erzeugen, denn sie schlagen häufig erst dann positiv an, wenn der Betroffene schon längst deutliche Krankheitssymptome hat. Das habe ich nicht nur im eigenen Umfeld und bei mir selbst wahrgenommen, wobei es völlig egal war, ob man geimpft oder ungeimpft war, sondern auch eine Studie der Universität München kam bereits im Februar zu einem ähnlichen Ergebnis.

Die AfD-Fraktion fordert, dass auch die Maskenpflicht, etwa im öffentlichen Nah- und Fernverkehr, endlich beendet wird, denn auch hierfür gibt es keine gesundheitspolitische Rechtfertigung. Im Gegenteil atmen die Menschen über lange Zeiträume fusselige, verbrauchte Luft in ihre Lungen ein. Der Effekt ist auch hier lediglich eine vermeidbare Umweltbelastung durch den sich sehr schwer auflösenden Abfall der millionenhaft verbrauchten OP- und FFP-2-Masken aus Polyester oder Polypropylen. Schon für das erste Corona-Jahr 2020 hatte die Umweltorganisation Oceansasia angenommen, dass dadurch 1,56 Milliarden Masken und damit 6.200 Tonnen Plastikmüll im Meer gelandet sind. Ich warte auf den Tag, an dem die deutschen Zeitungen und Magazine, als Aufmacher ein Symbolbild verwenden, auf dem sich ein Seepferdchen an einen Coronateststab klammert. Linksgrüner Umweltschutz scheint immer nur dann zu gelten, wenn damit die Freiheit der anderen bekämpft werden kann. Aber auch linker Wahn verschmutzt die Meere.“

Quelle: AfD Deutschland