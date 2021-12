Montgomery kritisiert unklare Corona-Datenlage und erklärt „kleine Richterlein“: „Peinlich“

Der Vorsitzende des Weltärztebundes, Frank Ulrich Montgomery, kritisiert die unklare Datenlage bei den aktuellen Corona-Zahlen. Zuvor hatte bereits Gesundheitsminister Karl Lauterbach (SPD) verzögerte Meldungen beanstandet. „Mehr als peinlich“ sei es, dass über die Weihnachtsfeiertage keine exakten Daten übermittelt werden, so Montgomery. Dies schreibt das russische online Magazin „SNA News“ .

Weiter heißt es diesbezüglich auf deren deutschen Webseite: "Dass es über die Feiertage keine genauen Angaben gebe, sei mehr als peinlich, erklärte Frank Ulrich Montgomery am Donnerstag im „Deutschlandfunk“ (DLF).

Als Gründe nannte der Vorsitzende des Weltärztebundes „ein riesiges Digitalisierungsproblem“ sowie „unterschiedliche Regelungen durch den Föderalismus“. Wegen der zu erwartenden Ausbreitung der hochansteckenden Omikron-Variante des Coronavirus hält der Mediziner demnach weitgehende Kontaktbeschränkungen für unvermeidlich.

Bereits am Mittwoch hatte Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach (SPD) die ungenaue Datenlage und Meldeverzögerungen hinsichtlich der Corona-Pandemie in Deutschland beklagt.

Auch der Deutsche Städtetag kritisiere diese mangelhafte Datenlage, so der DLF. Hauptgeschäftsführer Helmut Dedy fordere Bund und Länder dazu auf, dass niedergelassene Praxen auch an Feiertagen notwendige PCR-Tests sicherstellen sollten.

Weltärzte-Chef Montgomery wies außerdem Kritik an seiner Äußerung über Richter zurück, die in Niedersachsen die 2G-Regel im Einzelhandel gekippt hatten. Für dessen Formulierung „kleine Richterlein“ schlug ihm in den letzten Tagen viel Kritik entgegen.

Montgomery betonte, er habe großen Respekt vor dem Rechtsstaat und der Gewaltenteilung. Die Richter müssten sich jedoch Mühe geben, argumentierte er. Der Vorstandsvorsitzende des Weltärztebunds habe mit seinen überspitzten Worten „lediglich eine Diskussion“ darüber anstoßen wollen, ob bundesweit einheitliche Urteile vielleicht der bessere Weg für den Gesetzgeber in der Pandemie wären.

Die Bundesärztekammer hat sich aufgrund dieser Aussagen bereits ausdrücklich von ihm distanziert. Montgomery ist seit 2019 Ehrenpräsident der Bundesärztekammer."

Quelle: SNA News (Deutschland)