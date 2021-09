Steigende Corona-Zahlen: Lindner fordert mehr Tempo beim Impfen

FDP-Chef Christian Lindner hält es für erforderlich, angesichts steigender Infektionsraten in der Corona-Pandemie die Impfkampagne zu beschleunigen. "Eine Überlastung des Gesundheitswesens droht augenblicklich nicht. Wir sollten uns darauf konzentrieren, die Impfkampagne weiter zu beschleunigen", sagte Lindner im Interview mit der "Neuen Osnabrücker Zeitung" (NOZ).

Die Instrumente wie mobile Impfteams bei Großveranstaltungen, in den Stadtteilen oder auf dem Uni-Campus seien bekannt. "Da gilt es jetzt, Tempo zu machen. Dann können wir in den nächsten sechs bis acht Wochen Fortschritte erzielen. Darauf muss das Hauptaugenmerk liegen", forderte der FDP-Vorsitzende in der NOZ. Eine Impfpflicht für bestimmte Berufsgruppen schließt er weiterhin aus. "Das Recht auf Selbstbestimmung gilt", sagte Lindner zur Begründung.

Quelle: Neue Osnabrücker Zeitung (ots)