Erster Panda-Nachwuchs Deutschlands im Berliner Zoo geboren

Im Berliner Zoo sind am Samstagabend zwei Panda-Babys zur Welt gekommen. Es sei Deutschlands erster Panda-Nachwuchs, teilte der Zoo am Montag mit. Demnach wurde Panda-Dame Meng Meng am Samstag um 18:54 Uhr zum ersten Mal Mutter und brachte nach einer Tragzeit von 147 Tagen ein Jungtier zur Welt.

Eine knappe Stunde später, um 19:42 Uhr, wurde das zweite Jungtier geboren. "Meng Meng und ihre beiden Jungtiere haben die Geburt gut überstanden und sind wohlauf", sagte Zoo- und Tierpark-Direktor Andreas Knieriem. Die Panda-Dame kümmere sich vorbildlich. "Anfangs müssen die Jungtiere ungefähr alle zwei bis drei Stunden trinken, die wärmende Nähe der Mutter ist wichtig damit die Kleinen nicht auskühlen." Die Geschlechter der Panda-Babys konnten zunächst noch nicht bestimmt werden. Quelle: dts Nachrichtenagentur

