Drei-Cheops-Pyramiden-großer Asteroid nähert sich der Erde

Am heutigen Dienstag wird sich laut der Nasa ein großer Asteroid nähern. Dies ist einer Mitteilung des Center for Near Earth Object Studies bei der Nasa zu entnehmen, teilt Sputnik mit.

Weiter heißt es auf der deutschen Webseite des russischen online Magazins: "Die Größe des Himmelkörpers, der den Namen 523934 (1998 FF14) bekommen hat, beträgt ungefähr 190 bis 430 Meter. Demnach ist er mit zwei bis drei Cheops-Pyramiden vergleichbar, deren Höhe 139 Meter erreicht. Der Asteroid wird sich der Erde bis auf 4,2 Millionen Kilometer annähern. Ende Juli soll ein großer Asteroid gefährlich nahe an der Erde vorbeigeflogen sein. Seine Größe war mit einem Fußballfeld vergleichbar. Er kam sehr nah an der Erde vorbei – lediglich 65.000 Kilometer entfernt. Das sei ein Fünftel der Distanz zwischen Erde und Mond, berichtete Buzzfeed News unter Berufung auf Nasa-Dokumente." Quelle: Sputnik (Deutschland)

