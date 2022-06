Beliebteste Hundenamen: Luna, Balu und Nala

Passend zum Tag des Hundes am 12. Juni hat CHECK24 die häufigsten Hundenamen ausgewertet, die beim Abschluss der Hundeversicherung der Vierbeiner angegeben wurden.1 Der beliebteste Hundename der CHECK24-Kundinnen ist Luna - zum dritten Mal in Folge. Auf den Plätzen zwei und drei folgen Balu und Nala.

Rüden werden am häufigsten Balu, Milo oder Buddy genannt, wobei das Rennen zwischen Platz eins und zwei knapper ist als im Vorjahr. Bei den Hündinnen sind die Namen Luna, Nala oder Bella am beliebtesten. Fast jede fünfte Hündin heißt Luna. Insgesamt sind Luna und Balu rassenübergreifend beliebt. Bei kleinen Rüden, wie Chihuahuas, Jack Russel Terrier oder Malteser, ist der Name Milo beliebter als Balu.

Kuriose Hundenamen: Joker, Thor oder Toffee

CHECK24-Kunden geben ihren Vierbeinern auch kuriose Namen. Häufig vertreten sind zum Beispiel die Namen von fiktiven Hunden wie Snoopy, Pluto oder Idefix. Popkulturelle Figuren wie Joker und Thor dienen ebenfalls als Inspiration. Außerdem sind Süßigkeiten unter den Hundenamen zu finden, wie beispielsweise Toffee, Keks und Muffin. Populär sind auch adelige Namen wie Baron, Duke, Lady oder Darcy.

