Aquakultur-Technologieanbieter UMITRON stellt das weltweit erste System zur Erfassung des Hungergefühls von Meeresfischen in Echtzeit

UMITRON PTE. LTD. (Singapur, Mitgründer/ Managing Director Masahiko Yamada) bringt Fish Appetite Index (FAI) auf den Markt, das weltweit erste System zur Erfassung des Hungergefühls von Meeresfischen in Echtzeit. UMITRON FAI nutzt effiziente maschinelle Lernverfahren und Bildanalysetechniken, um Videostreams relevante Daten entnehmen zu können, die der akkuraten Berechnung des Hungergefühls von Fischen dienen. FAI-Software wurde bereits an bestehende Kunden zur Optimierung ihrer Fütterungsbetriebe ausgeliefert.

Im Laufe der vergangenen zwanzig Jahre hat sich die Aquakulturindustrie exponentiell erweitert und konnte während dieser kurzen Zeitspanne auf eine Verdreifachung ihrer Jahresproduktion blicken. Zugleich sind die Fütterungspreise innerhalb der Aquakultur jedoch dramatisch gestiegen. Dies stellt Farmer vor eine immer größer werdende Herausforderung, da Fütterungskosten einen Großteil ihrer betrieblichen Gemeinkosten ausmachen. Farmer sehen sich einer Gratwanderung gegenüber: Eine Unterfütterung ihrer Fische birgt das Risiko geringerer Wachstumsraten sowie verlängerter Markteinführungszeiten, während eine Überfütterung Kosten erhöht und potentiell umweltschädigend ist. Innovative Technologien zur Datenanalyse wie IoT-Geräte sowie maschinelle Lernverfahren bieten Farmern eine Lösung für einen optimierten Fütterungsbetrieb. Der FAI-Algorithmus nimmt dieselben visuellen Informationen wie ein Mensch auf, bewertet das Hungergefühl der Fische dementsprechend und präsentiert gewonnene Erkenntnisse in Form einer leichtverständlichen Grafik. Kommt dies gemeinsam mit einem Smart-Feeder wie UMITRON CELL zum Einsatz, so können die Zeitabstände zwischen den Fütterungen mit minimalem menschlichen Eingreifen automatisch angepasst werden. Farmbetriebe können FAI zur Feineinstellung ihrer Fütterungszeitpläne nutzen und auf diese Weise sicherstellen, dass den Bedürfnissen der Fische stets entsprochen wird. Dies können sie mit der UMITRON-App problemlos über ihre Smartphones ausführen, mit welcher sie Fütterungseinstellungen auf Basis des FAI-Feedbacks überprüfen und aus der Entfernung regulieren können. FAI verhilft Farmern zur Reduzierung verschwendeter Futtermengen, zu einer optimierten Ertragskraft sowie zu ökologischer Nachhaltigkeit. Wird FAI gemeinsam mit Technologien wie CELL eingesetzt, können Farmer während gefährlicher Wetterbedingungen oder Feiertagen an Land bleiben und sind dennoch dazu in der Lage, ihre Fischbestände genau im Auge zu behalten. Zusätzlich wird der Bedarf an auf die Fütterung spezialisierten Mitarbeitern verringert, so dass Angestellte dazu in der Lage sind, sich stattdessen auf andere Aufgabenbereiche zu konzentrieren, die einer artgerechten Fischhaltung zugute kommen. Bestehende UMITRON-Kunden haben bereits mit der Kombinationsnutzung von FAI und CELL begonnen. "Es gibt heutzutage zahlreiche Unternehmen, die maschinelle Lernverfahren für eine Vielzahl an Industriebereichen entwickeln, sie jedoch ausschließlich unter idealen Bedingungen testen. Der UMITRON Fish Appetite Index wird hingegen bereits von unseren bestehenden Kunden auf ihren Meeresfarmen genutzt, wo er unter realen Bedingungen zum Einsatz kommt. Für einiger unsere potentiellen Kunden mag es anfangs schwierig sein, sich ganz und gar auf künstliche Intelligenz zu verlassen, doch FAI ist ein wichtiges Werkzeug, das Produktivität erhöhen und Verschwendung reduzieren kann", erklärte Masahiko Yamada, Managing Director von UMITRON. "Unser Konzept der Appetitanalyse wird mit Blick auf Kundenrückmeldungen erarbeitet. UMITRON wird auch zukünftig ähnliche wertschöpfende Sofware-Dienstleistungen entwickeln, die unserem bestehenden Kundenstamm automatisch zugänglich gemacht werden können. Zusätzlich sind wir nach Gesprächen mit potentiellen Kunden bzw. Ausrüstungsspartnern offen für die Entwicklung weiterer praktischer Anwendungen", fügte Takuma Okamoto, CTO von UMITRON, hinzu. UMITRON ist auf der Suche nach Partnern, die FAI für Fischarten wie Atlantiklachs, Regenbogenforellen, europäischen Seebarsch sowie Goldbrassen nutzen möchten. Zugleich hält UMITRON nach Herstellungspartnern für Fütterungsysteme Ausschau, die Datenanalysesoftware wie FAI zur Optimierung ihrer aktuellen Produkte einsetzen möchten. UMITRON wird auf der AquaNor, die vom 20. - 23. August in Trondheim, Norwegen stattfinden wird, sowie vom 21. - 23. August auf der Japan International Seafood & Technology Expo in Tokio, Japan, vertreten sein. Interessenten sollten UMITRON im Voraus kontaktieren, um ein Informationstreffen festzulegen. Informationen zu UMITRON UMITRON ist ein Deep-Tech-Unternehmen mit Sitz in Singapur und Japan, das sich globaler Nahrungsmittel- und Umweltprobleme annehmen möchte, indem dem Aquakultursektor durch Technologie mehr Stärke verliehen wird. Wir errichten benutzerfreundliche Datenplattformen für Aquakultur unter der Nutzung von IoT, Satellitenfernerkundung sowie künstlicher Intelligenz (AI). Unsere Technologie befähigt Farmer zu höherer Effizienz, zur Handhabung umweltbedingter Risiken und steigert im Gegenzug Unternehmenserlöse. Unser Endziel ist es, Computermodelle in Kombination mit Aquakultur zu nutzen, um die Welt nachhaltig und effizient auf menschen- und naturfreundliche Weise mit Proteinen zu versorgen. Schlussendlich beabsichtigen wir, weltweit eine nachhaltige Aquakultur bereitzustellen. Quelle: Umitron (ots)

