Bislang unbekannt: Regenfroschart auf Led Zeppelin getauft

Eine Gruppe von Zoologen von der Universität San Francisco de Quito in Ecuador hat in den Anden eine bislang nicht bekannte Art von Regenfröschen aus der Gattung Pristimantis entdeckt und sie auf den Namen der weltberühmten Rockgruppe Led Zeppelin getauft – Pristimantis ledzeppelin. Dies schreibt das russische online Magazin „SNA News“ .

Weiter heißt es diesbezüglich auf deren deutschen Webseite: "Darüber berichtet das Fachmagazin „Neotropical Biodiversity“ in seiner Online-Ausgabe vom 13. Juni.



Das kleine Wirbeltier ist höchstens 3,6 Zentimeter lang und an seinen kupferroten Augen und der bunten Haut zu erkennen. Dabei reichen die Farben von Gelb, Braun und Schwarz bis zu Orange.

Mehrere endemische Arten in Ecuador entdeckt



Der Frosch ist in den Gebirgswäldern der Region Cordillera del Condor im Südosten von Ecuador beheimatet. In den letzten Jahren wurden dort bereits mehrere endemische Amphibienarten entdeckt.



Wissenschaftler warnen vor Gefahren für diese sensible Region: Die wilde Natur wird dort durch die expandierende Landwirtschaft, durch das Abholzen von Wäldern und durch die Gewinnung von Bodenschätzen gefährdet.



In dem Beitrag appellieren die Zoologen an die Behörden, neue langfristige Initiativen zur Erhaltung der kleinen Wirbeltiere in Cordillera del Condor zu prüfen und zu realisieren. Mehrere neu entdeckte und detailliert beschriebene Tierarten seien mit großer Wahrscheinlichkeit autochthon und kämen sonst nirgendwo vor, so die Zoologen."

Quelle: SNA News (Deutschland)