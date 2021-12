Landkreis Oldenburg: Müllablagerungen mit Gefahrstoffen in Bargloy

In Wildeshausen, Bargloy, lagerten bislang unbekannte Personen in den vergangenen Tagen größeren Mengen Müll ab. Bereits kurz vor Weihnachten wurde in dem Zufahrtsbereich des Wertstoffhofes Bargloy vor dem dortigen Zaun diverser Sperrmüll sowie ein alter Kühlschrank abgelegt.

Am Dienstag, 28. Dezember 202, wurde daraufhin gegen 19:30 Uhr auf der Rückseite des gleichen Wertstoffhofes erneut Sperrmüll achtlos weggeworfen. Die Beamten fanden neben einer alten Küche, Möbel und Restmüll auch 15 große Kanister wieder. Beschriftet sind diese mit verschiedenen Gefahrstoffen wie Schwefelsäure, Salzsäure und Formalin. Die verschlossenen Kanister enthielten allesamt Restflüssigkeiten. In dem zweiten Fall bemerkte ein aufmerksamer Anwohner das Abladen und konnte das Kennzeichen des mitgeführten Pkw ablesen. Die Polizei hat in beiden Fällen ein Strafverfahren aufgrund der umweltgefährdenden Abfälle eingeleitet. Die Ermittlungen dauern an. Quelle: Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch (ots)