Riesen-Asteroid knapp an der Erde vorbeigerast

Das am Berg Cerro Paranal in Chile gelegene Großteleskop (VLT) hat detaillierte Fotos des Doppel-Asteroiden 1999 KW4 gemacht, der am vergangenen Samstag relativ nah an der Erde vorbeiflog. Die Bilder sind auf der Website der Europäischen Südsternwarte in Chile veröffentlicht, teilt Sputnik mit.

Weiter heißt es auf der deutschen Webseite des russischen online Magazins: "„Diese Aufnahmen sowie die von anderen Teleskopen gewonnenen Angaben sind für die Erarbeitung von Strategien kritisch wichtig, die uns helfen sollen, eine Kollision des Asteroiden mit der Erde zu vermeiden … Im schlimmsten Fall werden wir voraussagen können, welche Folgen ein solcher Absturz auslösen würde“, sagte der Mitarbeiter des Observatoriums Olivier Hainaut. ​Der Himmelskörper sauste mit einer Geschwindigkeit von 70.000 Kilometern pro Stunde in einer Distanz von 5,2 Millionen Kilometern an der Erde vorbei. Das entspricht etwa dem 13-fachen Abstand des Mondes zur Erde. Der ungewöhnlich große Asteroid hat einen Durchmesser von 1,3 Kilometern und wird von einem eigenen, rund 350 Meter großen Mond umkreist. Aufgrund seiner enorm großen Abmessungen und der Umlaufbahn, die sich mit der Umlaufbahn der Erde überschneidet, gilt 1999 KW4 als einer der potentiell gefährlichen Asteroiden." Quelle: Sputnik (Deutschland)

