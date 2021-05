Beliebteste Katzennamen: Luna, Nala und Simba

Während der Corona-Pandemie ist die Nachfrage nach Hunden und Katzen deutlich gestiegen. Allein im Jahr 2020 stieg die Zahl der Haustiere in Deutschland um eine Million im Vergleich zum Vorjahr.1) Daher hat CHECK24 die beliebtesten Katzennamen betrachtet. Luna ist der Favorit der CHECK24-Kunden. Auf den Plätzen zwei und drei folgen Simba und Nala.2)

Ebenfalls in die Top Ten schaffen es die Katzennamen Leo, Lilly, Mia, Balu, Sammy, Bella und Mimi. Für Männchen sind die Namen Simba, Leo und Balu am beliebtesten, während Weibchen am häufigsten Luna, Nala und Lilly heißen. Auffällig ist, dass Balu und Bella als beliebte Katzennamen zwar häufig von Frauen gewählt werden, allerdings nicht zu den Favoriten von männlichen Katzenhaltern zählen.

Bei jungen Haltern Nala besonders beliebt, bei älteren Leo, Felix und Paul

Bei jungen Katzenhaltern schaffen es Nala und Simba auf die Plätze eins und zwei, gefolgt von Luna. "Besonders junge Halterer scheinen bei der Namenswahl für ihre Katze durch den Film Der König der Löwen aus ihrer Kindheit beeinflusst zu sein", sagt Claes Christiansen, Managing Director Tierkrankenversicherungen bei CHECK24. "Nala und Simba, zwei der Hauptfiguren des Films, schaffen es auf die vorderen Plätze. Ältere Katzenhalter*innen dagegen bevorzugen klassischere Katzennamen wie Leo, Felix oder Paul."

Teilweise kuriose Katzennamen wie Pepsi oder Adidas

Einige Katzenbesitzer lassen sich anscheinend von ihren Essgewohnheiten oder sportlichen Aktivitäten bei der Namenswahl inspirieren. Darunter fallen beispielsweise die Süßwarenmarken Ferrero und Oreo sowie die Getränkemarke Pepsi. Zudem werden bekannte Sportmarken Adidas oder der Weltfußballverband FIFA als Namen vergeben.

1)Quelle: https://ots.de/WLYhfo [5.5.2021]

2)Datenbasis: alle 2020 angegebenen Rufnamen bei Abschluss einer Katzenkrankenversicherung

Quelle: CHECK24 GmbH (ots)