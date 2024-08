Philip Hopf unzensiert: „Die Menschen würden auch mit nacktem Arsch durch die Straßen laufen!“

Im Gespräch mit AUF1-Chefredakteur Stefan Magnet packt Philip Hopf die heißen Eisen an: Blackrock, Tiefer Staat, Familienzerstörung, Entvölkerungs-Agenda! Menschen wie die deutsche Innenministerin Nancy Faeser, die anderen die Delegitimierung des Staates vorwerfen, sind „Leute, die nicht Angst um die Demokratie haben, sondern Angst vor der Demokratie“, so der deutsche Analyst, Unternehmer und Reichweiten-Kaiser Philip Hopf.

So soll ausgerechnet die einzige Partei in Deutschland verboten werden, die die Einführung einer Demokratie nach Schweizer Vorbild inklusive Volksentscheid fordert. Beim Vorgehen gegen das „Compact“-Magazin hat die deutsche Regierung nun sämtliche Masken fallen lassen. Was ihr allerdings völlig egal zu sein scheint. Sie merkt natürlich, so Hopf, „wie schwach der Geist ist bei uns.“ Viele Leute, sagt er, haben keine eigene Meinung.

Daher gehen hier sofort Zehntausende auf die Straße, wenn der Staat zum Protest gegen die Opposition aufruft. Nicht aber, um gegen die täglichen Vergewaltigungen im Land zu protestieren. Sie würden - würden Bild-Zeitung und drei vier andere große Medienhäuser dies vorgeben - auch mit „nacktem Arsch durch die Straße“ laufen. Und überzeugt davon sein, das dies eine hervorragende Idee sei. Die Systemmedien werden nicht verschwinden, ist Hopf überzeugt. Sie dürften sich in Zukunft weiter monopolisieren. Die Zukunft der Alternativen Medien wird davon abhängen, welche Seite am Ende gewinnen wird. Während Corona hatten sich zudem ja einige Influencer als käuflich erwiesen ... Möglicherweise wird es sie „nicht mehr geben - oder uns wird es geben, und wir sind woanders“, so der Betreiber des erfolgreichsten Podcasts Deutschlands. Die Enteignung des Mittelstandes ist in vollem Gange, nicht nur bei uns.

Mit an Bord: mächtige Vermögensverwalter wie Blackrock, Vanguard oder State Street. Millionäre zahlen in Deutschland meist weniger Steuern als z.B. eine Krankenschwester. Denn „die Leute, die genügend Nullen auf dem Konto machen, die machen die Gesetze!“ Und daran wird sich auch in Zukunft nichts ändern, sagt der studierte Wirtschaftsfachmann. Wie man zuletzt bei Joe Biden gesehen hat, sind es nicht Politiker, die regieren. Hopf spricht von einem „Tiefen Staat“, und einer groß angelegten, organisierten Struktur im Hintergrund, die die Zuständigkeiten einzelner Organisationen wie dem WEF regelt. Denn auch das vermeintlich so mächtige Weltwirtschaftsforum könne nur über Teilaspekte entscheiden. Der LGBTQ-Bewegung kann der 39-jährige Familienvater nichts abgewinnen. „Wir wollen keine Transvestiten im Kindergarten, wir wollen auch keine Masturbationsräume für Kinder, denn der einzige, der daran interessiert ist, Masturbationsräume und Frühsexualität für Kinder zu bringen, ist ein pädophiler Mensch [...] der, der mir erzählen möchte, dass sei eine gute Sache, der ist garantiert am Kind interessiert - nicht am Wohl des Kindes, sondern am Kind selbst.“

Beim Thema Krypto-Währungen ist der Finanzanalyst in seinem Element. Hier gelte es, zwischen seriösen und unseriösen Coins zu unterscheiden. Denn im Gegensatz zu Bitcoin oder Ethereum, sei der restliche Krypto-Markt „in weiten Teilen reiner Betrug“. Das Problem der Deutschen sei, dass, wenn´s um ihre Finanzen geht - einfach ihr Kopf ausschaltet. Immer will der Deutsche alle Details wissen - nicht aber, wenn´s ums Geld geht. Weshalb bereits viele ihr Geld durch Krypto-Währungen verloren haben. Auch Hopf und sein Team wurden von linken Medien attackiert. Mit Hilfe einer Petition wurde versucht, ihn von Spotify zu verdrängen. Mit ganzen 87 Unterschriften hatte dieser Versuch allerdings „noch nicht mal den Status von lächerlich erreicht“, so der extrem erfolgreiche Influencer. Mittlerweile bezeichnet der Staat jeden als rechtsextrem, der kritisch denkt, sagt er. Die Realität sehe allerdings anders aus: „Wir sitzen hier und reden über Demokratie, während die, die behaupten sie schützen die Demokratie, dabei sind, diese vor unser aller Augen zu demontieren.“

Quelle: AUF1