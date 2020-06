Tierquälerei: Deutsches Tierschutzbüro ruft zum Boykott von DMK-Marken Milram, Humana und Alete usw. auf

Gestern hat das Deutsche Tierschutzbüro e.V. Bildmaterial aus einem Milchbetrieb in Wees bei Flensburg (Schleswig-Holstein) veröffentlicht. Die Aufnahmen zeigen, wie brutal mit Milchkühen im sogenannten Melkstand umgegangen wird. Die Bilder zeigen zudem auch, wie Tiere mehrfach mit Faustschlägen oder mit einem Besenstiel misshandelt werden.

Vor allem dann, wenn die Tiere nicht schnell genug in den oder aus dem Melkstand gehen. Viele der Tiere sind zudem abgemagert oder humpeln stark, einige weisen Verletzungen auf. Auch der Umgang außerhalb des Melkstands ist sehr gewaltvoll und gnadenlos, so zeigen die Aufnahmen, dass mindestens einer Kuh ins Gesicht getreten worden ist, während das Tier fixiert war.

"Mehrere Mitarbeiter gehen extrem grausam mit den Kühen um, der brutale Umgang ist jedoch offenbar völlig normal in dem angezeigten Betrieb und gehört zur Tagesordnung" kritisiert Jan Peifer, Vorstandsvorsitzender vom Deutschen Tierschutzbüro e.V. Vor allem der Sohn des Betreibers ist immer wieder auf den versteckten Aufnahmen zu sehen.



Das Deutsche Tierschutzbüro hat Strafanzeige gegen die Verantwortlichen bei der Staatsanwaltschaft Flensburg gestellt, diese hat bereits die Ermittlungen aufgenommen (AZ 115 Js 8282/20).

Die Milch aus dem Betrieb wird an die Firma "Deutsches Milchkontor" (DMK) in Nordhackstedt (Schleswig-Holstein) geliefert. DMK ist der größte Milcherzeuger Deutschlands (Marken u.a. Milram, Humana und Alete). DMK hat dem Deutschen Tierschutzbüro schriftlich bestätigt, dass man von dem betroffenen Betrieb Milch bezieht. Allerdings hält man an der Zusammenarbeit mit dem Skandal-Betrieb fest, da eigene Kontrollen keine Beanstandungen ergeben hätten. "Es ist doch klar, dass ein Landwirt niemals eine Kuh schlagen oder misshandeln wird, wenn gerade ein Kontrolleur neben ihm steht" so Peifer und ergänzt "die uns vorliegenden versteckten Aufnahmen zeigen, wie wirklich mit Tieren umgegangen wird und das ist in diesem Betrieb besonders gewaltvoll". DMK präsentiert auf der Firmeneigenen Website schöne Bilder von glücklichen Tieren, es wird mit artgerechter Tierhaltung geworben. "Die uns vorliegenden Videoaufnahmen zeigen etwas völlig anderes, darum können wir nicht nachvollziehen, warum man die Zusammenarbeit mit dem Skandal-Betrieb nicht beendet, wir sind empört" so Peifer.

Da sich DMK nicht von dem Betrieb distanziert und sich sogar schützend vor diesen stellt, muss man davon ausgehen, dass auch in anderen DMK- Zulieferbetrieben gravierende Missstände herrschen. Das Deutsche Tierschutzbüro ruft daher zum Boykott von "Deutsches Milchkontor" (DMK) und deren Marken wie Milram, Osterland, Oldenburger, Humana und Alete (Auswahl) auf.

Weitere Informationen zur Aufdeckung in dem Zulieferbetrieb von DMK hier: https://www.tierschutzbuero.de/kuhleid/





Quelle: Deutsches Tierschutzbüro e.V. (ots)