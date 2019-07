Schauspielerin Lisa Martinek gestorben

Die deutsche Schauspielerin Lisa Martinek ist tot. Sie starb bereits am Freitag während eines Aufenthalts in Italien, berichten Medien unter Berufung auf ihren Anwalt. Die Schauspielerin wurde 47 Jahre alt.

In ihrer Karriere hatte sie an zahlreichen Kino- und Fernsehproduktionen mitgewirkt. Außerdem trat sie auch häufiger im Theater auf. Zuletzt war sie unter anderem in einem "Tatort" sowie in der Anwaltsserie "Die Heiland" zu sehen. Die Dreharbeiten für die zweite Staffel der ARD-Serie sollten noch im Juli beginnen.

Quelle: dts Nachrichtenagentur