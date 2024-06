Ein Weltmeister spricht Klartext

Nachdem Thomas Berthold in den AUF1 Fußball EM-Sendungen durch seine klaren und ehrlichen Worte enorme Aufmerksamkeit geweckt hat, beleuchtet Thomas Eglinski in dieser Folge von Spielmacher AUF1 den Werdegang des Fußball Weltmeisters. Aus einem kleinen Dorfverein kommend startete Berthold eine Karriere, die mit dem WM-Titel in Rom gekrönt wurde. Doch auch als Profi war Thomas stets ein kritischer Zeitgeist, der sich nicht verbiegen ließ.

Authentisch, ehrlich und konstruktiv kritisch beleuchtet der AUF1 Fußball Experte auch die Corona Zeit, die Anlas für ihn war, Deutschland zu verlassen. Quelle: AUF1