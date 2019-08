Jimi Blue Ochsenknecht: In seiner Bar gibt es Mama-Tequila und Papa-Whiskey

Am 22. August eröffnet Jimi Blue Ochsenknecht, 27, die "Bar bOx" in Berlin-Mitte. In der aktuellen GALA (Heft 35/2019) verrät der Sohn von Schauspieler Uwe Ochsenknecht und Model Natascha, was er seinen Eltern servieren wird.

"Beide werden einen eigenen Drink auf der Karte bekommen. Für meine Mutter habe ich mir die ,Pink Brain Margarita' mit 100 Prozent Agaven-Tequila und Pink Grapefruit überlegt; mein Dad bekommt den ,Ox-Rusty Nail', einen super Whiskey-Mix", so Ochsenknecht zu GALA. Quelle: Gruner+Jahr, Gala (ots)

