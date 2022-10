Bully Herbig will einen Oscar, aber nur ohne Lobby-Arbeit

Regisseur Bully Herbig (54) hat den Lebenstraum, einen Oscar zu gewinnen. "Also ehrlich, jeder, der Filme macht, fände das großartig", sagte er der "Neuen Osnabrücker Zeitung" (NOZ). Wenn man dafür Klinken putzen müsse, werde er allerdings nie einen Academy Award erhalten: "Lobby-Arbeit kenn ich nur aus'm Fernsehen. Ich gehe ja auch kaum zu irgendwelchen Veranstaltungen", sagte der Regisseur von Publikumserfolgen wie "Der Schuh des Manitu".

Herbig weiter: "Nicht falsch verstehen. Ich schätze die Kolleginnen und Kollegen und gucke mir viel von anderen Filmemachern an. Aber ich fühle mich in dieser Blase nicht so wohl."

Herbig selbst zähle sich "eher zu der Zuschauerblase. Mich interessiert die Reaktion im Zuschauerraum und weniger, was auf Branchen-Treffs passiert", sagte Herbig. "Wenn man also Leute bearbeiten muss, um eine Nominierung oder womöglich sogar den Oscar zu bekommen - dann fürchte ich, wird das bei mir nie was."

Quelle: Neue Osnabrücker Zeitung (ots)