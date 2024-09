Soufi-Siavash und Magnet: Wer Deutschland hasst, soll es verlassen!

„Es geht um nichts weniger als um die Existenz Deutschlands!“ Kayvan Soufi-Siavash und Stefan Magnet analysieren die aktuelle Lage nach den Wahlen im Osten. Millionen Menschen erleben jetzt am eigenen Leib, wie sie zu „Rechtsextremen“ abgestempelt werden, wie Propaganda funktioniert und wie Demokratie als Simulation erkennbar wird. Dies berichtet der Sender "AUF1".

Weiter berichtet der Sender: "Und: Die Masken kommen zurück und die Covid-Impfung wird erneut angepriesen. Passend zur Einführung des digitalen EU-Impfasses in Deutschland mit 1. September. „Das alles ist eigentlich tragisch, aber nicht mehr ernst zu nehmen. Das alles ist ein Intelligenz-Test.“

Das sagt Kayvan Soufi-Siavash (Tourdaten und Info finden Sie hier: https://krasser.guru/act/kayvan-soufi-siavash/ ) und er glaubt, dass der inflationäre Einsatz des Framing-Begriffs „rechtsextrem“ immer mehr abgestumpft. Das sieht man etwa daran, dass trotz Dauer-Beschallung und medialer Wahlmanipulation im Vorfeld mehr als 1 Mio. Menschen die AfD gewählt haben und jetzt öffentlich als „Faschisten“ ausgegrenzt werden.

Stefan Magnet hält entgegen: „Aber dieser Begriff hält noch immer viele Millionen davon ab, die von ihnen abgelehnten Versagerparteien des Systems abzuwählen“, weshalb das Framing nach wie vor viele Menschen beeindrucke und man jetzt darüber aufklären müsse. In jedem Fall kommt es zu einer gesellschaftlichen Zuspitzung und das Ringen um Bürgerbeteiligung, echte Demokratie und Meinungsfreiheit und in der großen Auseinandersetzung geht es um nicht weniger als um die Existenz Deutschlands – oder um seinen beschleunigten Abriss durch globalistische Statthalter. Kayvan Soufi-Siavash, Tourdaten und Info via: www.soufisticated.net

Quelle: AUF1