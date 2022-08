Joe Rogan zieht seine "Lektion" aus der Corona-Krise und rät zur Wahl der Republikaner

Joe Rogan, der Top-Podcaster von Spotify, zieht seine Lehren aus der Pandemie und rät US-Amerikanern, bei den anstehenden Zwischenwahlen die Republikaner zu wählen. Dies berichtet das Magazin "RT DE".

Weiter berichtet RT DE: "US-Amerikaner, die während des COVID-19-Shutdowns Arbeitsplätze, Geld und Unternehmen verloren haben, sollten bei den anstehenden Zwischenwahlen die Republikaner wählen, riet Spotifys Top-Podcast-Moderator Joe Rogan seinem Gast, dem Quarterback der Green Bay Packers, Aaron Rodgers, in seiner Samstagsshow.

Rogan schlussfolgerte, dass jetzt, da die Pandemie vorbei sei – wenn nicht offiziell, so doch zumindest implizit durch den Rückzug der Gesundheitsbehörden von den Vorschriften und ständigen Tests, die die letzten zwei Jahre kennzeichneten – "die Menschen erkennen werden, dass einige schwerwiegende Fehler gemacht wurden und sie diese nicht wiederholen werden".

"Das ist das Beste, was man daraus machen kann. Aber was die Entschädigung all der Menschen angeht, die gezwungen waren, ihre Geschäfte zu schließen und ihre Türen verschlossen zu halten, und die alles verloren haben, woran sie jahrzehntelang gearbeitet haben, um es aufzubauen ... sie werden einfach wütend sein," sagte er.

Auf die Frage von Rodgers, was er diesen Menschen raten würde, antwortete Rogan lachend: "Wählt die Republikaner." Der Sportkommentator zitierte einen kürzlich erschienenen AP-Artikel, in dem eine "politische Verschiebung" in der Wählerdemografie beschrieben wurde, bei der zwei Drittel derjenigen, die im letzten Jahr ihre Parteizugehörigkeit änderten, Republikaner wurden.

Rogan lobte den Gouverneur von Florida, Ron DeSantis, für seine Entschlossenheit, Florida für die Mehrheit seiner Einwohner offen zu halten, die "Freiheit" der Massen zu schützen und gleichzeitig zu versuchen, die Älteren und Schwächeren vor dem Virus zu bewahren.

Der republikanische Politiker, der von den Befürwortern der Abriegelung als "DeathSantis" verteufelt wird, weil er sich weigert, Geschäfte geschlossen zu halten und Masken und Impfstoffe vorzuschreiben, ist bei vielen in seiner eigenen Partei beliebt und Gerüchten zufolge erwägt er, seine Popularität bei der Pandemie in eine Präsidentschaftskandidatur umzumünzen, eine Idee, die Rogan bereits früher unterstützt hat.

Der Podcast-Moderator wurde während der Pandemie dafür kritisiert, dass er seine große Plattform nutzte, um auf die Arbeit von umstrittenen Corona-Kritikern wie dem Virologen Robert Malone und dem Kardiologen Peter McCullough aufmerksam zu machen, die in den Mainstream-Medien regelmäßig dafür kritisiert wurden, dass sie sich gegen Corona-Maßnahmen stellten."

Quelle: RT DE