Fall Relotius soll verfilmt werden

Der Fälschungsskandal um den Spiegel-Reporter Claas Relotius soll laut eines Zeitungsberichts verfilmt werden, und zwar vom deutschen Regisseur Michael "Bully" Herbig.

Grundlage sei das Buch des freien Reporters Juan Moreno, in dem dieser aufgeschrieben hat, wie er dem lügenden Reporter Relotius auf die Schliche kam, berichtet die "Süddeutsche Zeitung". Das Buch ist gleich in der ersten Woche auf Platz zwei in der Bestsellerliste eingestiegen, die vom Spiegel selbst gepflegt wird. Relotius war für seine Reportagen vielfach ausgezeichnet worden. Im Dezember 2018 wurde bekannt, dass ein beträchtlicher Teil seiner Texte in Teilen oder ganz erfunden ist.

Quelle: dts Nachrichtenagentur