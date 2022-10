Tausende Menschen demonstrieren in Melbourne gegen die Auslieferung von Julian Assange an die USA

Tausende Menschen sind am Samstag durch Melbourne marschiert, um gegen die Auslieferung von Julian Assange an die USA zu protestieren. Dies berichtet das Magazin "RT DE".

Weiter berichtet RT DE: "Angeführt von Assanges Vater John Shipton forderten die Demonstranten die sofortige Freilassung des WikiLeaks-Gründers. In seiner Rede auf der Kundgebung erklärte Shipton: "Wir sehen Julian Assange in ein gigantisches, monströses Verbrechen verwickelt. Wir bitten nur darum, dass die betroffenen Staaten – das Vereinigte Königreich und die Vereinigten Staaten – sich an ihre eigenen Gesetze halten."

Der Protest kommt zu einem Zeitpunkt, an dem Julian Assange die Auslieferung an die USA droht, wo er nach dem Espionage Act angeklagt wird, nachdem WikiLeaks Tausende von durchgesickerten militärischen und diplomatischen Dokumenten veröffentlicht hatte, die Kriegsverbrechen der USA aufdeckten. Im Falle eines Schuldspruchs droht Assange eine Haftstrafe von bis zu 175 Jahren."

Quelle: RT DE