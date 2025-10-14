Direkt zum Inhalt Direkt zur Navigation
Sie sind hier: Startseite Nachrichten Medien „Ich bin privat wahnsinnig langweilig“ – Engelke im BILD-Interview

„Ich bin privat wahnsinnig langweilig“ – Engelke im BILD-Interview

Freigeschaltet am 14.10.2025 um 15:21 durch Sanjo Babić
Anke Engelke (2025)
Anke Engelke (2025)

Foto: Quejaytee
Lizenz: CC BY 4.0
Die Originaldatei ist hier zu finden.

In einem BILD-Interview sagt Anke Engelke über sich: „Ich bin privat wahnsinnig langweilig.“ Die Schauspielerin erzählt zudem von einem Praktikum bei der Deutschen Bahn – aus Interesse an den Menschen „die täglich beschimpft werden“, so BILD. Weitere Details sind im BILDplus-Gespräch nachzulesen.

Der Beitrag zeichnet Engelke als Star mit großem Publikumsinteresse, der Fan-Selfies zulässt, privat aber Rituale und Ruhe schätzt. Das Bahn-Praktikum beschreibt BILD als Perspektivwechsel: Einblicke in Stress, Taktung und Umgangston im Zugalltag.

Über Karrierepläne und Wunschberufe hält sich der Text bedeckt; im Vordergrund stehen Alltagsbeobachtungen und der Kontrast zwischen Rampenlicht und Privatmensch – „völlig unspektakulär“, wie Engelke es nennt.

Quelle: dts Nachrichtenagentur


Gern gelesene Artikel

Videos
Daniel Mantey Bild: Hertwelle432
"MANTEY halb 8" deckt auf - Wer steuert den öffentlich-rechtlichen Rundfunk?
Mantey halb 8 - Logo des Sendeformates
"MANTEY halb 8": Enthüllungen zu Medienverantwortung und Turcks Überraschungen bei und Energiewende-Renditen!
Weitere Videos
Termine
Kommende Termine
Newsletter
Wollen Sie unsere Nachrichten täglich kompakt und kostenlos per Mail? Dann tragen Sie sich hier ein:
Schreiben Sie bitte skalp in folgendes Feld um den Spam-Filter zu umgehen

Oder nutzen sie unseren
News-Feed News-Feed
Anzeige