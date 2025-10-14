„Ich bin privat wahnsinnig langweilig“ – Engelke im BILD-Interview

In einem BILD-Interview sagt Anke Engelke über sich: „Ich bin privat wahnsinnig langweilig.“ Die Schauspielerin erzählt zudem von einem Praktikum bei der Deutschen Bahn – aus Interesse an den Menschen „die täglich beschimpft werden“, so BILD. Weitere Details sind im BILDplus-Gespräch nachzulesen.

Der Beitrag zeichnet Engelke als Star mit großem Publikumsinteresse, der Fan-Selfies zulässt, privat aber Rituale und Ruhe schätzt. Das Bahn-Praktikum beschreibt BILD als Perspektivwechsel: Einblicke in Stress, Taktung und Umgangston im Zugalltag.

Über Karrierepläne und Wunschberufe hält sich der Text bedeckt; im Vordergrund stehen Alltagsbeobachtungen und der Kontrast zwischen Rampenlicht und Privatmensch – „völlig unspektakulär“, wie Engelke es nennt.

Quelle: dts Nachrichtenagentur



