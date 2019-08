Runrig neu an der Spitze der Album-Charts

Die schottische Folk-Rock-Band Runrig steht an der Spitze der offiziellen deutschen Album-Charts. Das teilte die GfK am Freitag mit. Das Album "The Last Dance - Farewell Concert (Live At Stirling)" stieg direkt auf den ersten Platz der Hitliste ein.

Dahinter befindet sich Azad mit "Der Bozz 2". Sarah Connor befindet sich mit "Herz Kraft Werke" auf Platz drei. In den Single-Charts sind Shawn Mendes & Camila Cabello mit "Señorita" auf Platz eins. Auf Platz zwei folgen Loredana feat. Mozzik ("Eiskalt") und auf dem dritten Platz ist der Rapper Luciano mit "Yeah". Die offiziellen deutschen Charts werden von GfK Entertainment im Auftrag des Bundesverbandes Musikindustrie ermittelt. Sie decken 90 Prozent aller Musikverkäufe ab. Quelle: dts Nachrichtenagentur

