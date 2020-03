Eurovision Song Contest abgesagt

Der Eurovision Song Contest wird in diesem Jahr wegen der Coronavirus-Pandemie nicht stattfinden. Das teilte die Europäische Rundfunkunion (EBU) am Mittwoch mit. In den letzten Wochen habe man mehrere Alternativen geprüft, damit der ESC trotz der Krise stattfinden könne.

Aufgrund der Unsicherheit, die durch die Verbreitung des Virus in ganz Europa entstehe, sei es allerdings unmöglich, die Live-Veranstaltung wie geplant fortzusetzen. Die EBU stellte eine Ausrichtung des Gesangswettbewerbs in Rotterdam für das kommende Jahr in Aussicht. Man werde entsprechende Gespräche führen, hieß es.

Ursprünglich sollte der 65. ESC vom 12. bis zum 16. Mai in der Ahoy-Arena in der niederländischen Stadt Rotterdam stattfinden. Quelle: dts Nachrichtenagentur