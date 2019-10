Norbert Rier hat schwere Herz-Operation gut überstanden

Dem Frontmann der Kastelruther Spatzen geht es nach einer schweren Herz-Operation endlich wieder besser. "Ich fühle mich rundum wohl, mir geht es gut - was will ich mehr", sagt Norbert Rier (59) in einem Exklusiv-Interview der Musikzeitschrift "Meine Melodie" (11/2019).

Eigentlich hatte er sich nach der Operation zwar vorgenommen kürzerzutreten, aber "sobald man sich einigermaßen fit fühlt, wirft man doch die guten Vorsätze über Bord", gesteht der Vollblutmusiker. Zum Glück achtet jedoch seine Frau Isabella sorgfältig darauf, dass er es nicht übertreibt. "Sie hat auch nach meiner OP sehr gut auf mich aufgepasst und geschaut, dass ich mich schone. Dafür bin ich ihr unendlich dankbar", betont Rier in bewegenden Worten. Die Kastelruther Spatzen haben gerade ihre neue CD "Feuervogel flieg" veröffentlicht. Rier ist seit 1979 Mitglied der Erfolgs-Gruppe und seit vielen Jahren ihr Frontmann.

Vor und nach der schweren Operation habe ihn "zumindest in Momenten" das Gefühl beschlichen, es könne jetzt "alles vorbei sein", erklärt Norbert Rier weiter in "Meine Melodie". "Da wurde mir bewusst, dass von einer Minute zur anderen alles anders ist. Ich hätte nie gedacht, dass ein Mensch so hilflos sein kann, wie ich mich in der Zeit gefühlt habe." Diese Hilflosigkeit wünscht er zwar keinem, aber manchmal denkt er schon: "Es würde Leuten, die sich allzu wichtig nehmen und alles für selbstverständlich halten, vielleicht mal guttun, einen Dämpfer zu bekommen. Einfach, um wieder auf den Boden der Tatsachen zurückzukehren und zu erkennen, was wirklich zählt." Quelle: Meine Melodie (ots)

Anzeige: