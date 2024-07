Agenda 2030: Monika Donner: „Ein Multi-Krisen-Szenario führt in die Digitale Diktatur!“

Krieg, Krankheit, Klima: Durch dieses Multi-Krisen-Szenario wird die Agenda 2030 voran getrieben. Mit dem Ziel der totalen digitalen Kontrolle, wie die strategische Analystin aus dem Militärbereich, Monika Donner im Gespräch mit Stefan Magnet betont. Die aktuelle politische Lage ist kaum mehr überschaubar. Dies berichtet der Sender "AUF1".

Nun bringt die strategische Analystin Monika Donner in ihrem Interview mit AUF 1-Chefredakteur hier erstmals Licht ins Dunkel, indem sie die komplexen Zusammenhänge anschaulich erklärt. Und erläutert, was uns bis 2030 erwartet. So zählen laut ihrer Meinung Ereignisse wie der Ukraine-Krieg, Massenmigration oder die ständige Panikmache vor einer neuen Pandemie zu den "drei Ks" - einem Multi-Krisen-Szenario, dass die gesamte Menschheit dazu bewegen soll, sich freiwillig der geplanten Diktatur einer transhumanistischen Elite unterzuordnen.

Und diese wird digital sein. Aufgrund der technischen Möglichkeiten erscheint deren Griff nach der Weltherrschaft jetzt erstmals in der Geschichte machbar ... Doch diese Agenda hat bereits herbe Rückschläge erlitten, nicht zuletzt, da es Widerstände aus den eigenen Reihen gibt. Aber auch immer mehr Menschen werden durch ständige Krisen und Panikmache munter, die Freiheitsbewegung wächst mit jedem Tag. Es wird an uns liegen, ob die Eliten ihre finsteren Pläne umsetzen werden. Monika Donner erklärt, worauf es ankommt.

Quelle: AUF1