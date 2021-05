ZDF trauert um früheren Intendanten Karl-Günther von Hase Intendant

Der ehemalige ZDF-Intendant Karl-Günther von Hase ist am 9. Mai 2021 im Alter von 103 Jahren verstorben. Hase stand von 1977 bis 1982 an der Spitze des Senders. Der amtierende Intendant, Dr. Thomas Bellut, würdigt von Hase als einen "zukunftsweisenden Weichensteller".

Bellut: "Der versierte Diplomat Karl-Günther von Hase hat sich in seiner Amtszeit auch für eine Internationalisierung des Senders eingesetzt. Viele Beziehungen zu anderen Sendern und Institutionen in aller Welt reichen in seine Amtszeit zurück."



Am 15. März 1977 übernahm Karl-Günther von Hase das Amt des ZDF-Intendanten: In einer Patt-Situation zwischen den beiden aussichtsreichsten Kandidaten, dem damaligen Programmdirektor Dieter Stolte und dem Chefredakteur Reinhard Apel, entschied von Hase sich für eine spontane Kandidatur und stand nach seiner Wahl durch den ZDF-Fernsehrat für eine Amtszeit bis 1982 an der Spitze des ZDF.

Karl-Günther von Hase wurde am 15. Dezember 1917 in Wangern/Niederschlesien geboren. Nach dem Zweiten Weltkrieg und sowjetischer Kriegsgefangenschaft ging er 1951 an die Diplomatenschule in Speyer. Von dort kam er bereits ein Jahr später ins Auswärtige Amt, wo er 1958 die Leitung der Presseabteilung übernahm. 1962 wurde er zum Leiter des Presse- und Informationsamtes der Bundesregierung im Range eines Staatssekretärs berufen und wechselte 1967 ebenfalls als Staatssekretär ins Bundesverteidigungsministerium. 1970 kehrte er ins Auswärtige Amt zurück und wurde zum Botschafter in London bestellt.

Quelle: ZDF (ots)