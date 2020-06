Nico Santos: Ich habe weder ein Auto noch eine teure Wohnung

Popstar Nico Santos ("Rooftop") hat als Teenager schon die Höhen und Tiefen des Lebens kennengelernt. "Mein Papa hat damals von den Werbeeinnahmen als 'Melitta-Mann' nicht schlecht verdient, aber so schnell das Geld geflossen ist, war es dann auch wieder weg", sagte der 27-jährige Sohn von Egon Wellenbrink, der von 1989 bis 1999 in 130 Werbespots für das Unternehmen Melitta vor der Kamera stand, in einem Interview mit der Neuen Osnabrücker Zeitung (NOZ).

Santos weiter: "Wir haben unser Zuhause auf Mallorca verloren, ich musste alles dort lassen, was mir lieb war. Dieses Erlebnis habe ich quasi abgespeichert. Ich habe deswegen immer zugesehen, möglichst wenig auszugeben. Ich besitze weder ein Auto, noch habe ich eine unfassbar teure Wohnung."

Nach dem Abitur war Nico Santos auf sich allein gestellt. "Als ich nach Deutschland zurückkehrte, hatten meine Eltern keine finanziellen Mittel mehr, um mich zu unterstützen. Um über die Runden zu kommen, ging ich in Köln kellnern und nahm Jobs als Hochzeitssänger an", sagte Santos der "NOZ" weiter. "Währenddessen habe ich meine Ausbildung zum Tontechniker gemacht und in dem Studio anfangs acht Monate lang auf dem Sofa geschlafen, bis ich eine Bleibe in einer WG gefunden hatte. Meine Mitbewohner hatten mir unheimlich dabei geholfen, überhaupt in Deutschland Fuß zu fassen." Sein damaliges Mitwirken in der Daily Soap "Rote Rosen" sieht Santos heute skeptisch: "Da war ich wirklich jung und 'brauchte das Geld'. Ich bin ein unfassbar unbegabter Schauspieler."

All das habe sich auch auf seine Kreativität ausgewirkt, wie Santos sagte. "Die Zeit in Köln war musikalisch sehr deprimierend, auch die ersten drei Jahre in Berlin waren sehr mühselig, und es hat lange bis zum ersten Erfolgserlebnis gedauert. Aber ich wertschätze diese Phase meines Lebens, die ich durchgestanden habe, jetzt umso mehr. In meinen Songs verarbeite ich vieles von dem, was ich erlebt habe. Das ist so etwas wie eine Therapie für mich. Es gab keinen Plan B."

Heute schreibt Nico Santos einen Hit nach dem anderen, auch für andere Künstler. "Mein Plan war es, einfach nur Musiker zu sein. Aber ein Allround-Künstler, also zugleich Komponist, Arrangeur und Produzent, ist natürlich das Nonplusultra. Selbst wenn ich nur beim Songwriting geblieben wäre, wäre ich schon unfassbar glücklich. Wenn ich am Ende meiner aktiven Zeit ein Repertoire von 3000 oder 4000 Songs hätte, hätte ich schon eine extrem gute Rente. Das war und ist für mich wichtig: In so einem unbeständigen Job muss man sich etwas Beständiges aufbauen."

Mit dem typischen Rockstar-Leben könne er nicht dienen, sagte Santos im "NOZ"-Interview: "Ich habe noch nie Drogen angefasst. Mein Papa hat mir Gott sei Dank genug abschreckende Storys erzählt. Er war 20 in den Sechzigern und hat alles ausprobiert, was es damals gab - mit Ausnahme der ganz schlimmen Sachen. Weil er mich darüber so gut aufgeklärt hat, habe ich keine Drogen genommen und werde es auch nicht tun."

Quelle: Neue Osnabrücker Zeitung (ots)