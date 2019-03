Dream Theater neu an der Spitze der Album-Charts

Dream Theater steht an der Spitze der offiziellen deutschen Album-Charts. Das teilte die GfK am Freitag mit. Das Album "Distance Over Time" der Progressive-Metal-Band aus den USA stieg direkt auf den ersten Platz der Hitliste ein, gefolgt von Udo Lindenberg mit "MTV Unplugged 2 - Live vom Atlantik", das vom achten auf den zweiten Platz kletterte.

Auf dem dritten Platz befindet sich der Spitzenreiter der Vorwoche "Moonglow" von Avantasia.

In den Single-Charts steht "Gib Ihm" von Shirin David auf dem ersten Platz, gefolgt vom Spitzenreiter der Vorwoche "DNA" von KC Rebell feat. Summer Cem & Capital Bra. Auf dem dritten Platz befindet sich die Neueinsteiger-Single "Capital Bra je m`appelle" von Capital Bra.

Die offiziellen deutschen Charts werden von GfK Entertainment im Auftrag des Bundesverbandes Musikindustrie ermittelt. Sie decken 90 Prozent aller Musikverkäufe ab. Quelle: dts Nachrichtenagentur

